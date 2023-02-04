4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Otomotiv sektörü için bakanlık hareket geçti. İnceleme başlatıldı

Otomotiv sektörü için bakanlık hareket geçti. İnceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla inceleme başlattığını duyurdu. Kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarının önlemesi planlanıyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:57
Takip Et

İnceleme başlatıldı.Otomotiv sektörü için bakanlık hareket geçti

Otomotiv sektörü için bakanlık hareket geçti. İnceleme başlatıldı
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler alındığı belirtildi.

Bakanlığın kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içinde olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla Bakanlıkça gerekli araştırma ve incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlığa bağlı vergi müfettişlerince bu konularla mücadele etmek amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde, 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir. 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Palavra
4.02.2023 14:26
Bir şey çıkmaz hangi sorunu çözdünüz ki şimdiye kadar  
 
E
4.02.2023 14:22
Birde mutahitler için harekete geçin 2.5 milyonluk evleri düşük gösterip az vergi ödüyorlar  
 
Yalçın Türk
4.02.2023 14:14
hani serbest piyasa vardı..? yabancıları yani doğumuzda ki Türkiye düşmanlarını ülkeye doldurdular, onlarda ellerine geçirdikleri her sektörde fahiş fiyatlarla milletin belini büktüler..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
2
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
3
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
4
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
6
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
7
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.