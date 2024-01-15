Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlendiği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç gibi ünlü isimlerin olduğu İnci Taneleri merakla bekleniyor. Peki, İnci Taneleri ilk bölüm ne zaman? İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

İnci Taneleri, Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulma mücadelesini merkeze alan etkileyici bir hikayeye sahiptir. Azem, kendisi gibi öğretmen olan eşinin öldürmekle suçlanmasıyla sarsılan bir edebiyat öğretmenidir. Mutlu bir aile hayatına sahip olan Azem, bir gece tüm yaşamının altüst olduğu bir trajediyle karşı karşıya kalır. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, acılarla dolu geçmişi, içinde gizlediği büyük sır ve hayatın yüküyle dolu bir umutla karşı karşıyadır.

Geçmişin izleriyle ve yaşanan zorluklara rağmen, Azem, kolyesinden kopan inci tanelerini toplamaya çalışmaktadır. Artık tek bir amacı vardır: evlatlarını bulup, aynı masa etrafında bir araya getirmek. Ancak, en büyük düşmanı zaman olacaktır. Azem, dört duvar arasında geçirdiği zorlu yılların ardından çocukları için her şeyin değiştiğini fark eder. Çocukları artık farklı hayatlar sürmektedir.

Azem Yücedağ, dağılmış inci tanelerini tekrar bir araya getirebilecek mi, yoksa zamanın acı gerçeğiyle mi yüzleşecektir? Bu mücadele, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak ve aile bağlarının gücünü keşfetmeye davet edecektir.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç’ın yer aldığı İnci Taneleri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

İnci Taneleri dizisinin henüz yayın tarihi belirlenmedi.