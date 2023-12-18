BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç yer alıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken İnci Taneleri’nin senaristliğini de Yılmaz Erdoğan üstlendi. Peki, İnci Taneleri konusu nedir? İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı oynadığı İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan İnci Taneleri Azem Yücedağ'ın hikayesini ekranlara getirecek.

İnci Taneleri dizisi için yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık süreci harcanmış.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

İnci Taneleri; Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alıyor. Yücedağ, kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürmekle suçlanmış bir edebiyat öğretmeni. Eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir hayatı olan Azem'in tüm yaşamı bir gecede tepe taklak oluyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, acılarla dolu geçmişi, içinde sakladığı büyük sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşuyor.

Geçmişin tüm izlerine ve yaşananlara rağmen kolyesinden kopan inci tanelerini toplamaya çalışıyor... Artık tek amacı evlatlarını bulup yeniden aynı masa etrafında bir araya getirmek olan Azem'in en büyük düşmanı ise zaman! Onun dört duvar arkasında geçirdiği zorlu yıllarda çocukları için de her şey değişmiştir. Çocuklarının artık bambaşka hayatları vardır. Bakalım Azem Yücedağ, dağılmış inci tanelerini tekrar bir araya getirebilecek mi?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle bulaşacak.

İlk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken İnci Taneleri dizisinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka

Güven Kıraç

Yasemin Baştan

Mustafa Yıldıran

Orkuncan İzan

Mücahit Koçak

Ülkü Hilal Çiftçi