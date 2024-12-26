İnci Taneleri setinde aşk bombası! Partide görüldüler

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
İnci Taneleri setinde aşk bombası! Partide görüldüler

İnci Taneleri'nin dizisinde Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolüne hayat veren Sera Kutlubey’e gönlünü kaptırdığı öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi her bölümüyle izleyicisini o maceradan o maceraya sürüklüyor.

7.webp

İNCİ TANELERİ SETİNDE AŞK BOMBASI

Dizide Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolünü canlandıran Sera Kutlubey’e kalbini kaptırdığı ortaya çıktı.

AŞKLARI GALADA ORTAYA ÇIKTI

Azem’in kızı diziye giriş yapan Kutlubey ile Kocaoğlu’nun set aşkı dün akşam Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu bir süre servisin önünde sevgilisini bekledi. Ardından ikili oyunu izleyip mekanın üst katında yapılan after partiye katıldı. Partide Rıza Kocaoğlu ve Kutlubey zaman zaman aşka geldi.

8.webp

Son Haberler
Sözcü’nün ünlü yazarından Nefes gazetesi için ortalığı karıştıracak idda! Medya savaşının fitili ateşlendi…
Sözcü’nün ünlü yazarından Nefes gazetesi için ortalığı karıştıracak idda! Medya savaşının fitili ateşlendi…
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Galatasaray Mikautadze için teklifini yaptı. Aradaki fark 8 milyon euro
Galatasaray Mikautadze için teklifini yaptı. Aradaki fark 8 milyon euro
İnci Taneleri setinde aşk bombası! Partide görüldüler
İnci Taneleri setinde aşk bombası! Partide görüldüler
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (26 Aralık 2024)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (26 Aralık 2024)