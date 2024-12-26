İnci Taneleri setinde aşk bombası! Partide görüldüler

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi her bölümüyle izleyicisini o maceradan o maceraya sürüklüyor.

İNCİ TANELERİ SETİNDE AŞK BOMBASI

Dizide Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolünü canlandıran Sera Kutlubey’e kalbini kaptırdığı ortaya çıktı.

AŞKLARI GALADA ORTAYA ÇIKTI

Azem’in kızı diziye giriş yapan Kutlubey ile Kocaoğlu’nun set aşkı dün akşam Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu bir süre servisin önünde sevgilisini bekledi. Ardından ikili oyunu izleyip mekanın üst katında yapılan after partiye katıldı. Partide Rıza Kocaoğlu ve Kutlubey zaman zaman aşka geldi.