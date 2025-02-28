İnci Taneleri'de pavyon kapatılıyor! Dilber'in ekmeği elinden alınacak

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusu ve Dilber’in pavyon dansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde yayınlanan bölümleriyle tepki çeken dizi, Ramazan ayı için dikkat çeken bir karar aldı.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği dizi, Dilber’in pavyon dansı ve şarkılarıyla adından söz ettiriyor. Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber’in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

YILDIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE OTELE DÖNDÜ

Yıldız ile bir ilişkiye başlayan Tayfun, onu ailesiyle tanıştırmaya götürdü. Kötü geçen gecenin ardından Yıldız ağlayarak otele döndü.

NEHİR KATİLİ BULMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Nehir annesinin katilini bulmak için Arcan’dan destek istedi. Arcan ise artık bu konuyu düşünmemesi gerektiğini söyledi.

'KATİLİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Kardeşiyle buluşan Nehir, babasıyla konuşup konuşmadığını sordu. Özgür de ‘Babamla bir şey konuşmadık. O da çocuğun kim olduğunu bilmiyor’ dedi. Azem Yücedağ artık bu mevzunun dışında ama biz artık katilin kim olduğunu biliyoruz’

AZEM'İN SÖZLERİ DİLBER'İ ÜZDÜ

Azem, Dilber ile konuştu. Bir geleceklerinin olmayacağını söyledi. ‘Ben yaşlı, yorgun, sıfırı tüketmiş bir adamım. Bu kafa bu yürek tadilat da etsen düzelmez. Bana baksana benden artık ne köy olur ne de kasaba. Sen gülünçsün, neşelisin… Hayatın bana en büyük hediyesi oldun ama benim artık bir yarınım yok’.

HİKÂYEYİ DİZİ YAPMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Dilber ise, ‘Sensiz yarın canı cehenneme’ karışığını verdi. Nergis, senarist Demir’i Azem’le tanıştırmak için otele götürdü. Azem ile tanışan Demir, hikâyeyi dizi yapma teklifinde bulundu. Azem bu fikre çok sıcak bakmadı.

AZEM ÇOCUĞUNUN ADINI ÖĞRENDİ

Candan ile buluşan Azem geçmişte yaşananlar üzerine konuştu. Candan'a çocuğunun adını soran Azem, 'Ferda' yanıtını aldı.