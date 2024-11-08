İnci Taneleri'nde beklenen 'aşk' itirafı: Azem'in sözleri geceye damga vurdu

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Azem'den 'aşk' itirafı geldi. Dilber'i sevdiğini söyleyen Azem'in sözleri diziye damga vurdu.

İnci Taneleri 21. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizide nefes kesen duygusal anlar yaşandı.

Özgür ve Azem aralarındaki buzları eritti. Azem, ‘Bende bir hastalık var evlat, kime rastlasam bulaştırıyorum. Şimdi de ablana geçti. Hem de en güzel gününde’ ifadelerini kullandı.

AZEM, OĞLUNA YARDIM ETMEYE KARAR VERDİ

Azem, yaşananlardan sonra oğluna yardım etmeye kararı aldı. Zahir, ise Dilber ve arkadaşlarının otele döndüğünü öğrendi. Kardeşinden Dilber’i kaçırmasını istedi.

AZEM BOŞANMA DİLEKÇESİNİ ZORLA İMZALATTI

Özgür ve Necmi, Zahir’in dükkanına gidip onu tehdit etti. Azem hazırladığı boşanma belgesini ve şikayet dilekçesini zorla imzalattı. Bu haberle Dilber büyük şaşkınlık yaşadı.

DİLBER DANSIYLA ORTALIĞI YAKTI GEÇTİ

Dilber ve Yıldız pavyona geri döndü. Dilber dansıyla ortalığı yaktı geçti.

AZEM'DEN İTİRAF GELDİ

Cihan babasına yaşadığı durumu sordu. Azem de sorulara cevap bulamadığını söyledi.

‘Seviyor musun peki Dilber’i?' karşılığını alan Azem, ‘Bu da en çok sorulan sorular listesinde. Seviyorum, hem de çok seviyorum. Bu dünyada sevilmeyi Dilber kadar hakkeden azdır bence’ ifadelerini kullandı.