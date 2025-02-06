İnci Taneleri'nde nefesler tutulacak! Azem'in büyük sırrı açığa çıkacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Her yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen İnci Taneleri dizisinde sır perdesi aralanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem’in karısını kimin öldürdüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Peki Azem Yücedağ'ın eşini kim öldürdü? İşte tüm merak edilenler…

Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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GERÇEKLER CİHAN VE NEHİR İÇİN ÇOK AĞIR

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.

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CİHAN HER YERDE BABASINI ARAR

Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem’in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar.

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Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

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