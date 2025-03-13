İnci Taneleri'nde tehlikeli kesişme! Yeni bölüm nabız yükseltecek

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İnci Taneleri'nde tehlikeli kesişme! Yeni bölüm nabız yükseltecek

Her bölümüyle gündem olan İnci Taneleri’nin bu akşamki yayınlanacak yeni bölümünde Azem Ferda’yı bulmak için kendisine verilen adrese gider ama ne yazık ki Ferda’yı bulamazken, Cihan ve arkadaşları Reyyaz’la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde hiç beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaşırlar.

Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

BKM İmzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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İnci Taneleri’nin otuz altıncı bölümünde neler olacak?

Azem, Ferda’yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda’yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister.

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Cihan ve arkadaşları Reyyaz’la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azem’lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğinde.

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