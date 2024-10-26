İnci Taneleri'nin Dilber'i Cannes'da! Peş peşe paylaştığı karelerle nefes kesti

Kuzey Güney, Medcezir, gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Ergüçlü, şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicilerini büyülüyor.

CANNES'DA BOY GÖSTERDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu şimdi de Cannes'da boy gösterdi.

Siyah vücudunu saran elbisesi ile peş peşe sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü çok beğenildi.

Saçlarını açık bırakıp sade bir makyaj yapan Hazar Ergüçlü hayranlarından tam not aldı. Ergüçlü'nün balkon pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Hem başarısı hem de güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Ergüçlü’ye ; 'yine harika', 'olay bir kadın', 'bu kadarı da fazla', 'güzelliğin şaka mı?' sosyal medyadan yorumlar yapıldı.

2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

Kanal D ekranlarında Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı "İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Cannes pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kuzey Güney, Medcezir, gibi başarılı projelerde rol alan Hazar Ergüçlü, şimdilerde "İnci Taneleri" ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Ergüçlü, Cannes’da düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

SİYAH VÜCUDUNU SARAN ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Siyah, vücudunu saran elbisesiyle poz veren Ergüçlü, sade makyajı ve açık saçlarıyla beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "yine harika", "olay bir kadın", "bu kadarı da fazla" gibi yorumlarla ona destek oldular.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR

Hazar Ergüçlü, 1991 yılında Kıbrıs'ta doğmuş Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ergüçlü, kariyerine tiyatro ile adım attı. İlk televizyon deneyimini 2011 yılında Kanal D'de yayımlanan "Kuzey Güney" dizisinde "Simay Canay" karakteriyle yaşadı. "Medcezir", "Yüksek Sosyete" gibi projelerde yer aldı.

Son dönemde, Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Hazar Ergüçlü, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor ve tarzıyla ilgi topluyor. Cannes Film Festivali gibi uluslararası etkinliklerdeki katılımlarıyla da adından söz ettiren Ergüçlü, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasında önemli bir yer edindi.