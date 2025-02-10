İnci Taneleri’nin oyuncusundan skandal açıklama! Hasan Can Kaya o anları yayınlamadı

Hasan Can Kaya'nın programına katılan Nilay adındaki oyuncunun itirafı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Nilay isimli genç kadının açıklamaları şoke ederken, 2013 yılından bu yana oyunculuk yaptığını söyledi.

SKANDAL AÇIKLAMA YAYINDAN KALDIRILDI

Nilay adlı kişi programda İnci Taneleri'nde Dilber'in arkasında dans eden oyunculardan biri olduğunu açıkladı. Nilay bu açıklamasından ziyade skandal başka açıklamasıyla gündeme geldi. O açıklamalar gündeme geldikten sonra Konuşanlar'da yer alan o anlar yayından kaldırıldı.

"MEĞERSEM EŞİNİN GÖZÜ BENDEYMİŞ"

"Kuzenimin eşi meğersem benden hoşlanıyormuş. Her gün kuzenime gidiyorum da bunu ona 'eşinden benden hoşlanıyor' diyerek söyleyemiyorum" deyince Hasan Can Kaya "Eşinin hoşlandığını nereden öğrendin?" diye sordu. Konuk ise "Eşi kendi söyledi" dedi.

"20 yıldır beraberler ben de düzenli olarak kuzenime gidiyordum" dedi. Hasan Can ise "Kuzenin olmasa sen adamı hoş buluyor muydun?" diye sordu. Nilay ise "Buluyordum" diyerek şoke etti. Devamında ise "Sonra bir gün kuzenim tuvalette adam gözümün içine bakıyor sonra bir şeyler söylemeye başladı, dedim saçmalama dur. Tam kalkacağım 'Nilay ben senden hoşlanıyorum' dedi. Yarın işte kuzenin gidiyor gel dedi. Kuzenime bunu söyleyemiyorum. Eşinin gözü bendeymiş meğersem..." açıklamasıyla olay oldu.

BU NASIL BİR REZİLLİK

Hasan Can Kaya ise "Hâlâ evliler mi bu yayınlarsam..." diye sorunca Nilay "Boşver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim 5 tane kuzenim var" diyerek güldü.

Sosyal medyada bu açıklamalara tepki yağarken Sevda Türküsev de "Bu nasıl bir rezillik! 'Normalleşmiş edepsizlik' desek yanlış mı olur! Acaba bunu kuzeni boşansın diye özellikle mi yayınlanacağını bildiği bir programda söyledi! Enişte edep yoksunu da, o enişteyi hoşbulduğunu söylemek hangi edebe sığar!" dedi.