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İncirlik Üssü'ndeki Polonyalı askerlerden yardıma destek

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu Polonyalı askerler, gönüllü katıldıkları yardım sevkiyatı yüklemelerinde Türk askerlerle birlikte çalışıyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:29
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İncirlik Üssü'ndeki Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

İncirlik Üssü'ndeki Polonyalı askerlerden yardıma destek
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NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında 14 Nisan 2021'de deniz karakol uçağıyla İncirlik Hava Üssü'ne konuşlanan Polonyalı askerler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yürütülen çalışmalara duyarsız kalmadı.

Üste altışar kişilik ekiplerle 4 vardiya görev yapan askerler, dinlenme zamanlarında "hava yardım koridoru"ndaki sevkiyat çalışmalarına gönüllü katılıyor.

İncirlik'te 24 asker görev yapıyor

Yüzbaşı Kamil Wycech, operasyonel uçuşlar için İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli olduklarını söyledi.

İncirlik'te 24 Polonyalı askerin görev yaptığını belirten Wycech, çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiklerini dile getirdi.

Askerlerin üsteki yardım çalışmalarına katkıda bulunduğunu ifade eden Wycech, "Türk Ordusundan meslektaşlarımıza, insani yardım malzemelerini yükleme ve boşaltma konusunda destek oluyoruz. Aynı zamanda İncirlik'teki harekat görevimizi yapıyoruz." dedi.

İncirlik Hava Üssü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gönderilen insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı merkezlerden biri oldu.

Üsse gönderilen malzemeler Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterler ve kargo uçaklarıyla depremden etkilenen illere sevk ediliyor. Malzemelerin nakledilmesinde, ABD'ye ait askeri helikopterlerle destek sağlanıyor.

(Kaynak: AA)

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