Independent Türkçe haber merkezi çalışanlarının işine son verdi

Independent Türkçe’de çok sayıda haber merkezi çalışanı işten çıkarıldı. Çalışanların ‘Çeviri haberlere ağırlık verme’ gerekçesiyle işten çıkarıldığı öğrenildi.

Independent Türkçe haber merkezi çalışanlarının işine son verdi

Independent Türkçe’de haber merkezi çalışanlarının işten çıkarıldığı öğrenildi.

Medyaradar’ın aktardığı habere göre Nevzat Çiçek’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Independent Türkçe’de, işten çıkarmalara gerekçe olarak, artık çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği söylendi.

Geçtiğimiz hafta alınarak bildirilen karar kapsamında işlerine son verilen haber merkezi çalışanlarının Ali Kemal Erdem, Cihat Arpacık, Abdülhakim Günaydın, Lale Elmacıoğlu, Mehmet Altunkılıç ve Mert Eski olduğu belirtilirken alınan karara tepki gösteren haber merkezi sorumlusu Adem Demir’in de kendi isteğiyle işten ayrıldığı öğrenildi.

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