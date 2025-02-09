India Love aşk söylentilerine sosyal medyadan cevap verdi

Asake ve Amerika’lı model India Love, son günlerde aşk dedikodularıyla gündemdeydi. Özellikle ellerini tutarken çekilmiş fotoğraflarının internette paylaşılmasının ardından, çiftin romantik bir ilişki içinde olduğu yönünde çeşitli söylentiler yayıldı. Ancak India Love, bu söylentilere Instagram hesabı üzerinden açıklık getirdi ve ilişkileriyle ilgili iddiaları yalanladı.

India Love, paylaştığı gönderisinde, fotoğrafların yalnızca bir müzik videosu çekimi sırasında çekildiğini belirterek, "Her şey sadece bir müzik videosu için, arkadaşlar," diyerek durumu netleştirdi. Bu açıklama, dedikodulara son noktayı koyarak, Asake ile arasında herhangi bir romantik bağ olmadığını vurguladı.

Bu söylentiler, Asake’nin 2024 yılında Gambiya kökenli Amerikalı sosyetik figür Madame Mystique ile ilişkisinin sonlanmasının ardından ortaya çıkmıştı. Madame Mystique, çiftin ilişkisini bitirdiklerini duyurduktan sonra sosyal medyada Asake ile neden ayrıldıklarına dair soruları yanıtladı. Mystique, "Çünkü o, şeytanın onu kullanmasına izin vermek istedi," diyerek ayrılığın sebebini açıklamıştı. Ayrıca, Illuminati ile ilişkilendirilen bir göz simgesini de paylaşmıştı.

Bunun yanı sıra, Asake’nin eski geçici tur tanıtımcısı Tunde Phoenix, diğer adıyla Baba T, ünlü şarkıcıyı hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Baba T, Asake’yi romantik ilişki iddialarını sadece halkla ilişkiler amacıyla sahneye koymakla suçladı. Instagram hikayesinde, Asake ile India Love’ın fotoğrafını paylaşarak, "Karşılaştırmalı Pazarlama. Lütfen Alexa’ya durmasını söyle; seni burada umutsuz gösteriyor," şeklinde bir yorum yaptı.

Baba T, ayrıca Asake’nin tanıtım stratejisini eleştirerek, "Ölü bir tanıtım. Bir tanıtım ölüyse, bir mil uzaklıktan kokusu gelir. Stanks, sadece şarkıyı bırak, biraz tatlı olur. Bu en iyi fikir miydi?" diyerek şarkıcının stratejisinin zayıf olduğunu ima etti.