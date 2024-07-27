İndirim 500 bin TL'yi bulacak. Beklenen hamle geldi

Şarj edilebilir, elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerindeki hibrit araçlar için ÖTV indirimi yapılması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından piyasanın hareketlenmesi bekleniyor.

ÖTV kararının otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, fiyatlara etkisi ne olacak soruları sorulmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bazı model araçların fiyatlarında 400 ile 500 bin lira arasında indirim bekleniyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ÇAĞRI

Otomobil sektörü temsilcileri yeni ÖTV sisteminin sil baştan devreye sokulmasını istiyor.

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları değişecek. O oran yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. ÖTV indirimiyle ilgili düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV alınacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV diliminde olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden bundan sonra yüzde 70 ÖTV alınacak.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Herkesin beklentisi fiyatların düşmesi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre ÖTV indirim araba almak isteyenleri sevenidirecek. Şarj edilebilen araçların fiyatlarında 400- 500 bin lira arasında indirim olabileceği tahmin edilebiliyor.

YENİ ÖTV SİSTEMİ TALEBİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, çevreci araçların desteklenmesi konusundaki adımları olumlu bulduklarını ifade etti.

ÖTV sisteminde geçiş sürecini destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği ifade eden Ali Haydar Bozkurt, yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması gerektiğini savundu. Günümüz teknolojisini yansıttan yeni ÖTV sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, çağrısında bulundu.

MODEL SAYISI SINIRLI

Şarj edilebilir otomobillerin ÖTV'lerinin içten yanmalı otomobillerine göre hesaplandığı için yüksek olduğnu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Bu sebeple PHEV’lerin otomobil pazarındaki payı az olduğunu ifade etti. Yeni düzenlemeyle, teknik özellikleri uygun olan PHEV’lere önemli bir teşvik geldiğini belirten Tiftik "Bu özellikleri sağlayan model sayısı şu anda sınırlı. Orta vadede daha fazla modelin pazara girmesi beklenebilir” diye konuştu.