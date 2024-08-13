İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı

Kaynak: İHA
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı

Tekirdağ’da müşterisine indirim yapan bakkal neredeyse canında oluyordu. Müşterinin yanındaki arkadaşı bir süre sonra yeniden bakkala gelerek esnafın üstüne tüp ve su şişesi fırlattı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir bakkal müşterisinin 30 lira tutan alışverişinden, müşterinin parasının çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı. Müşterinin arkadaşı bir süre sonra bakkala gelerek esnafla tartışmaya başladı. İndirim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce müşteri bakkala eline geçirdiği tüp ve su şişesini fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran bakkal üstüne gelen tüpten kıl payı kurtuldu.

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, “Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı” diye konuştu.

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