Benzinde bu gece olanlar olacak. İndirimler bindirimler devam ediyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyatlar 1 geri 2 ileri artmaya devam ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, dün 63 kuruş indirim gelen benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.

ENFLASYON BAZ ETKİSİYLE DÜŞMÜŞTÜ

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu. Enflasyon rakamlarında baz etkisi ile yaşanan çekilme etiket fiyatlarına yansımatı. Zamlar hemen her kalemde kendini göstermeye devam ediyor.