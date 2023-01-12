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  • Benzinde bu gece olanlar olacak. İndirimler bindirimler devam ediyor

Benzinde bu gece olanlar olacak. İndirimler bindirimler devam ediyor

Benzine dün 63 kuruş indirim uygulanmıştı. İndirimin hemen ardından zam haberi geldi. Benzine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere 80 kuruş zam bekleniyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:05
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İndirimin ardından benzine dev zam geliyor

Benzinde bu gece olanlar olacak. İndirimler bindirimler devam ediyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyatlar 1 geri 2 ileri artmaya devam ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, dün 63 kuruş indirim gelen benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.  

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.

ENFLASYON BAZ ETKİSİYLE DÜŞMÜŞTÜ

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu. Enflasyon rakamlarında baz etkisi ile yaşanan çekilme etiket fiyatlarına yansımatı. Zamlar hemen her kalemde kendini göstermeye devam ediyor.

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iyi biliriz sizi
12.01.2023 11:18
Murat 124 un bile varsa zenginsin,alınan borçları,Londra bankerlerini ,Arap borçlarını sen ve çalışan, alkol ve sigara alan ödeyecek kardeşim...Mehmet'in vergisi,borcu hep affedilecek  
 
Alperen27
12.01.2023 11:09
bu şener şen şaban olayını geçti. seviyorsan sev, dövüyorsan döv . ne dövdüğün belli se sevdiğin  
 
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