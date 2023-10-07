İnegöl’de 4 yaşındaki çocuk kaynar suyla yandı

Çocuk, vücudunda 2. derece yanıklar oluşması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay saat 21.00’de oldu

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak’taki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüp C., oyun oynarken sehpaya çarptı. Sehpanın üzerindeki çaydanlığın içindeki kaynar su çocuğun üzerine döküldü. Göğüs, sırt ve kollarında yanıklar oluşan çocuk acılar içinde kaldı.

Çocuk hastaneye kaldırıldı

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen çocuk tedavi altına alındı. Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kaza mı yoksa ihmalkarlık mı olduğu araştırılıyor.