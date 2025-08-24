İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir giyim mağazasında hırsızlık olayı yaşandı. Giyim mağazasına giren kimliği belirsiz bir kadın, askıdaki kıyafetleri inceledikten sonra 5 bin TL değerindeki bir gömleği elindeki poşete koyarak hızla iş yerinden ayrıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Giyim mağazasına girerek askıdaki kıyafetleri inceleyen kadın, ardından bir gömleği elindeki poşete koyup hızla iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra gömleğin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polise başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, çalınan kıyafetin 5 bin TL olduğu öğrenildi.

