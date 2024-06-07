İnegöl'deki fabrikada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Tesisin talaş silosunda başlayan yangın, işçiler tarafından fark edilince hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrika geneline yayılmasını engelledi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumanlardan etkilenen dört işçi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.