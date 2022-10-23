23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İnfaz koruma memuru alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 ildeki cezaevlerine infaz koruma memuru alınacağı öne sürüldü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:05
Takip Et

İnfaz koruma memuru alınacak

İnfaz koruma memuru alınacak
+
Aa
-

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 ildeki cezaevlerine infaz koruma memuru alınması bekleniyor.

23.02.2021 tarihinde yayınlanan genelgede 4918 gardiyan alımı yapıldı.

1 Temmuz 2019'da yayınlanan duyuruda 6.126 gardiyan işe alındı.

2020 yılında pandemiden dolayı alım yapılmamıştır.

Yeni sezonda 81 il ve bölgede alım yapılacağı öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Gardiyanlık görevine aday olanlar aşağıdaki şartlara tabidir:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Lisenin KPSS'si Aralık'ta açıklanırsa duyuru hazırlıklarına başlanacak ve duyurunun 2023 Şubat'ta olması planlanıyor. 2022'de en az 5.000 İKM alınması beklenmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
3
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
5
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
6
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
7
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.