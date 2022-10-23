﻿İnfaz koruma memuru alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 ildeki cezaevlerine infaz koruma memuru alınması bekleniyor.

23.02.2021 tarihinde yayınlanan genelgede 4918 gardiyan alımı yapıldı.

1 Temmuz 2019'da yayınlanan duyuruda 6.126 gardiyan işe alındı.

2020 yılında pandemiden dolayı alım yapılmamıştır.

Yeni sezonda 81 il ve bölgede alım yapılacağı öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Gardiyanlık görevine aday olanlar aşağıdaki şartlara tabidir:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Lisenin KPSS'si Aralık'ta açıklanırsa duyuru hazırlıklarına başlanacak ve duyurunun 2023 Şubat'ta olması planlanıyor. 2022'de en az 5.000 İKM alınması beklenmektedir.