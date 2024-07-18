İnfial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı

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İnfial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı

İtalya, tarihi eserlere karşı son zamanlarda artan saygısızlık olaylarıyla mücadele ediyor. En son olayda, bir kadının ünlü Bacchus heykelinde uygunsuz pozlar vermesi, halk arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

İtalya Floransa'da meydana gelen bir olay, kamuoyunun dikkatini çekti. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın turist, şehrin simgelerinden biri olan Bacchus heykelinde uygunsuz davranışlarda bulundu. Giambologna tarafından yaratılan bu bronz eserin yanına çıkan sarışın kadın, heykeli öper gibi hareketler yaparken objektiflere yansıdı. Olay sırasında kot şort ve siyah tişört giyen turistin, fotoğraf çekilirken heykele karşı saygısızca davrandığı gözlendi.

Bu durum, Floransa'nın kültürel mirasına karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. İkinci bir kadının ise, heykelin önünde diz çökerek müstehcen bir hareket alması, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

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"SIKI KONTROLLER, YÜKSEK PARA CEZALARI..."

Türkiye'de yetkililer, turistlerin kültürel alanlara gösterdikleri saygısız davranışlar karşısında katı önlemler alınmasını istiyor. Confcultura temsilcisi Patrizia Asproni, "Singapur'daki gibi sıkı yaptırımlar ve toleranssız bir yaklaşım benimsemeliyiz" diye belirtti. Polis müdürü Antonella Ranaldi ise, ziyaretçilerin memnuniyetle karşılandığını, fakat tarihi eserlere gereken saygının gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. İtalya genelinde yayılan görüntüler sonrasında, halkın bu duruma tepkisi sert oldu.

BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

İtalya'nın tarihi eserlerine karşı saygısızlık eylemleri artış gösterirken, geçtiğimiz ay Pompei'de bir duvara ismini kazıyan bir turistin suçüstü yakalanması, bu tür vakaların sadece bir örneği oldu. Floransa'da ise, Vasari Koridoru'nda grafiti yaparken tespit edilen iki Alman turist, benzer bir saygısızlık içeren olaya imza attı. Turizm sezonunun yoğunluğu öncesinde, yetkililer ülkenin kritik bölgelerinde denetimleri artırma kararı aldı.

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