ING'den Turuncu Hesap'a maaşını gönderenlere promosyon fırsatı

ING Türkiye, maaşını Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile gönderen müşterilerine, Turuncu Ekstra programıyla 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yeni kampanyasıyla müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. ING Türkiye'nin yeni kampanyasıyla maaşını Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile gönderenler, hem Turuncu Hesap'taki günlük yüksek faizle birikimlerini değerlendirebiliyor hem de Turuncu Ekstra programına dahil olarak 2 bin lira nakit promosyon kazanabiliyor.

Ayrıca, maaşlarını ING'ye gönderenler Turuncu Ekstra puanları toplayabiliyor ve böylece para transferi işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor, birikimler günlük faiz kazanarak değerlendirilebiliyor, farklı para birimlerinde hesap açabiliyor. ING Mobil üzerinden kolay bir şekilde Turuncu Hesap açılabiliyor.

Kampanyadan, 31 Ekim'e kadar ING Mobil üzerinden Turuncu Hesap açanlar, Turuncu Ekstra programına kaydolanlar ve başka bir bankadaki kendi adlarına olan hesaplarından Turuncu Hesap'larına 3 ay üst üste olmak üzere Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, ayda tek seferde EFT/ FAST yöntemleriyle 12 bin 500 lira ve üzeri para gönderenler yararlanabiliyor.

30 Eylül itibarıyla Turuncu Hesap'ta bakiyesi bulunmayan ve ilk kez Turuncu Hesap açacak olan müşteriler promosyondan faydalanabilme imkanına sahip olurken, promosyon ödemeleri 10 Ocak 2025'te açık olan vadesiz hesaba yapılacak.

- TURUNCU HESAP'TA BİTMEYEN HOŞ GELDİN FAİZİ

Günlük faizle birikim yapma imkanı sağlayan Turuncu Hesap'taki Bitmeyen Hoş Geldin Faizi sayesinde, ING müşterileri Turuncu Hesap'ta avantaj sağlayan ürünleri kullanarak Hoş Geldin dönemini uzatabiliyor, birikimlerini Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile değerlendirilebiliyor ve ne kadar çok ING’li olursa o kadar çok kazanıyor.

İlk kez Turuncu Hesap açanlar, ek ürünlerle 105 güne varan Hoş Geldin Faiz döneminden yararlanabilecek. ING müşterileri ilk kez Turuncu Hesap açtığında koşulsuz 45 gün Hoş Geldin Faizinden yararlanırken, avantaj sağlayan ürünleri kullanarak 105 güne kadar bu dönemi uzatabilme fırsatına sahip oluyor.

Hoş geldin Faiz dönemi sona eren ve Turuncu Hesap'ı olan ING müşterileri ise, Turuncu Hesap'ta avantaj kazandıran ürünleri kullanarak faiz oranlarını artırabilecek ve Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile birikimlerini değerlendirebilecek.

- "ÜRÜNÜMÜZLE MÜŞTERİLERİMİZİN PARALARINI HER GÜN BÜYÜTÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını ve kendilerini kazandıran dijital banka olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Kılıç, müşterilerine uçtan uca, pürüzsüz bir dijital deneyim sunma hedefiyle ilerlediklerini, aynı zamanda yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerine kazandırmayı önceliklendirdiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Turuncu Hesap da bu vizyonumuzu yansıtıyor, günlük faiz kazandıran bu ürünümüzle müşterilerimizin paralarını her gün büyütüyoruz. Ayrıca Turuncu Hesap'ta sunduğumuz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile müşterilerimize yüksek faizle birikimlerini değerlendirme imkanı sağlıyoruz. Yeni kampanyamızla da müşterilerimize hem yüksek faiz hem de nakit promosyon fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran ve onlara kazandıran ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."