İngiliz basını Kılıçdaroğlu’nu dünyaya böyle tanıttı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’de seçmenlerin kararının etkileyeceği kritik seçim öncesi İngiltere yayın kuruluşu BBC News haberinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı.

Ece Göksedef imzalı haberde ‘yumuşak başlı’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tribüne oynayan’, ‘güçlü’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘antitezi’ olduğu yazıldı.

‘ÜLKEDEKİ BÜTÜN RENKLERİ BENİMSEYEN’

2002’de Meclis’e giren Kılıçdaroğlu’nun deneyimli bir siyasetçi olduğu anlatılan haberde, CHP liderinin Türkiye’de ‘en çok saldırıların hedefi haline gelen lider’ olduğu ve Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık CHP liderliğinde partinin ‘sert mizacını’ dönüştürdüğü, ‘ülkedeki bütün renkleri benimsediği’ kaydedildi.

Yedi çocuklu Alevi bir ailenin dördüncü çocuğu olduğu aktarılan haberde, Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu müdürü olduğu dönem ‘yolsuzluğu bitirmesiyle’ ün kazandığı belirtildi.

‘DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYİ YAPTIĞI ZAMAN ÇOK KARARLIDIR’

Haberde eski CHP milletvekili Melda Onur ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan istifa ederek CHP’den milletvekili adayı olan Okan Konuralp’ın görüşlerine de yer verildi.

Buna göre Melda Onur, “Onunla tanıştığımda devrimci değil de evrimsel bir lider olduğunu düşündüm. Hedefine odaklanır, aşırı bir sukunetle dinler ve işin sonunda ikna eder. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptığı zamanlar çok kararlıdır” şeklinde konuştu.

‘GANDİ KEMAL’

İsmini vermeyen bir partili de “Bazen olaylar bizi çıldırtıyor ve bağırmadan edemiyoruz. Kılıçdaroğlu o zaman bile sakinliğini koruyor” dedi. Partili, CHP liderinin odaya biri girdiği zaman ayağa kalkıp el sıkıştığını, insanlarla masanın arkasından değil yüz yüze konuştuğunu ve kimsenin sözünü kesmediğini söyledi.

Bu özelliğiyle Kılıçdaroğlu‘nun Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi’ye benzediği ve ‘Gandi Kemal’ lakabını aldığı yazıldı.

‘BİRİNE KIZABİLİR AMA SAKİNLİĞİNİ KORUR VE KOLAYCA AFFEDER’

Kılıçdaroğlu’nun ‘doğal aday’ olmadığı, diğer muhalefet partilerini adaylığına ikna etmesinin aylar aldığı belirtildi.

Haber Konuralp ayrıca, “Ağzından bir kelime bile nefret çıktığını duymadım. Birine kızabilir ama sakinliğini korur ve kolayca affeder. Geçmişte ona muhalefet eden siyasetçilerle de birlikte böyle çalışmıştı” ifadelerini kullandı.