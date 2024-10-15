İngiliz boksör maç sonrası olay çıkardı. Havalimanında hayranına saldırdı

İngiliz Boksör Ben Whittaker, Suudi Arabistan’da Liam Cameron’a karşı yaptığı dövüşte rakibi ile birlikte ring iplerinin üzerinden düştü. İngiliz boksör sakatlanınca hakemler maçın beraberlikle sona erdiğini ilan etti.

Maçta ayak bileğinden sakatlanan Whittaker’ın oldukça sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. 2020 yılında Tokyo’da düzenlenen Olimpiyatlarda gümüş madalya alan ve IBF Hafif Sıklet kemeri olan Whittaker, maç sonrası havalimanında bir hayranına saldırdı.

27 yaşındaki İngiliz boksör, kendisinin fotoğrafını çeken bir hayranına saldırdı. İngiliz boksörün o sırada ayak bileğinde sargı olması dikkat çekti. Whittaker’ın maçta sakatlanmasına rağmen havalimanında hayranına hızla saldırmaya çalıştığı öğrenildi. İngiliz boksör, hayranının cep telefonunu kırarken araya giren güvenlik görevlileri olayı sakinleştirdi.

KAHVECİDE OTURDU, ÖZÜR DİLEDİ

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen olay sonrası taraflar gözaltına alındı ve pasaportlarına el kondu. Sonrasında ise tarafların güvenlik nezaretinde havalimanındaki bir kahve dükkanında sakince konuştuğu ve İngiliz boksörün saldırdığı kişiden özür dilediği öğrenildi. Taraflar sonrasında ise İngiltere’ye dönmek için uçağa bindi.

Olayla ilgili açıklama yapan boksör Ben Whittaker saldırdığı kişiden özür diledi. İngiliz boksör, saldırdığı kişiden özrünü kabul ettiği için teşekkür ederek "Her halükarda telefonunu değiştirmesi ve ilerideki bir etkinliğe konuğumuz olarak katılması konusunda iletişim halindeyiz” dedi.