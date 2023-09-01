İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın

Nottingham Forest sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Batshuayi ile yeni kontrat imzalanması halinde Belçikalı oyuncuyu kiralayacağını sarı-lacivertli yönetime bildirdi.

İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın

Bir süredir Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Batshuayi ile ilgilenen Premier Lig ekibi Nottingham Forest yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilere ilginç bir teklifte bulundu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK
Sky Sports’un haberine göre, Premier Lig kulübü, sarı-lacivertlilere sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Batshuayi’nin kontratının 1 yıl uzatılmasını teklif etti.

KİRALAMAK İSTİYORLAR
İngiliz ekibi Batshuayi’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin uzaması halinde yıldız golcüyü bu sezon kiralık olarak kadrosuna katacak

PERFORMANSI
Batshuayi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetti.

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