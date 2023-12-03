İngiliz gazete Gazze’de neler olacağını açıkladı

İngilizlerin ünlü gazetesi Financial Times, İsrail ile HAMAS arasında devam eden savaşa ilişkin bir analiz yayınladı.

Gazetede yer alan analize göre, İsrail güçleri, saldırılarını daha önce ‘güvenli’ olduğunu savunduğu güneye de taşıyacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HEDEFTE

Gazeteye göre İsrail’in hedefleri arasında HAMAS’ın en üst düzey üç lideri olan Yahya Sinwar, Muhammed Deif ve Mervan İsa’nın öldürülmesinin yanı sıra örgütün 24 taburuna ve yeraltı tünel ağına karşı bir askeri zafer kazanılması ve “Gazze’deki yönetim kabiliyetinin” yok edilmesi yer alıyor. İsrail’in savaş planlarına yakın bir kaynak, “Şu anda hedeflerimize ulaşmak için yolun yarısına bile yaklaşmış değiliz” dedi.

PLAN TÜRKİYEYLE DE PAYLAŞILDI

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, savaşın ardından Gazze’de geniş bir tampon bölge kurma planından bahsettiği belirtildi.

Söz konusu planın, Suudi Arabistan dahil bölgedeki diğer Arap devletleri ve Türkiye ile paylaşıldığı öne sürüldü. Netanyahu’nın dış politika danışmanı Ophir Falk ise HAMAS’ı yok etme, Gazze’yi silahsızlandırma ve bölgenin radikalizmden arındırılmasını içeren üçlü bir plan olduğunu, tampon bölgenin silahsızlandırma aşamasının bir parçası olabileceğini söyledi.