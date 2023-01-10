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Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sussex Dükü Prens Harry'nin dikkat çeken "Spare" adlı kitabı satışa sunuldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:05
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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda

Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda
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Prens Harry'nin satışa çıkmadan olay yaratan otobiyografik kitabı Spare, Londra'da raflarda yerini aldı.

Okuyucuya sunulmadan önce içindeki ifadelerle tartışmalara neden olan kitapta İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak Sussex Düşesi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, kitabında 1997'de bir trafik kazasında kaybettiği annesi Prenses Diana'dan, kraliyet ailesindeki yaşamından ve eşiyle olan evliliğinden bahsediyor.

KİTAPTAKİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER: AĞABEYİM BENİ

Kitapta Harry, şimdi Galler Prensi olan ağabeyi William’ın kendisini dövdüğünü iddia etti. 2019 yılında Londra’daki evinde William’ın Meghan hakkında, “zor”, “kaba” ve “ömür törpüsü” dediğini ve kısa bir süre sonra ikisi arasındaki tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Kitapta Harry, “William beni yakamdan tuttu, o sırada kolyem koptu ve beni yere devirdi” ifadelerini kullandı.

Olaydan bir süre sonra William’ın yanına gelerek “Bunu Meghan’a anlatma” dediğini söyleyen Harry, “Yani beni dövdüğünü mü” diye sorduğunu aktardı. William ise, “Harold ben seni dövmedim” diyerek uzaklaşmış.

Harry, bu olayı Meghan’ı anlatmadan önce terapistini çağırdığını kitapta belirtirken içini terapistine döktükten sonra Meghan’a olayı anlattığını dile getirdi.

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