İngiliz kraliyet ailesini sarsan olay! Aldattığı iddia ediliyor

Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayının başında bir karın ameliyatı oldu ve birkaç gün hastanede kaldmasının ardından bir anda ortalıktan kayboldu. Kendisinden haber alınamayan Kate hakkında boşanma söylentileri gündeme geldi.

Prens William'ın Kate'i uzun zamandır Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık saklamaya gerek duymadığı öne sürüldü. Kate'in, boşanmak istediğini kısa sürede kamuoyuyla paylaşmak istediği ve karın ameliyatının durumu kurtarmak için ortaya atılan bir yalan olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

FOTOĞRAF KALDIRILDI

Gün geçtikçe iddiaların artmasıyla Prenses Kate'in çocukları ile beraber anneler günü fotoğrafı paylaşması gözlerden kaçmadı. Ancak bu fotoğrafta onlarca oynama olduğu ve montaj olduğu açığa çıktı. Associated Press ve Reuters gibi ünlü haber ajansları fotoğrafta montaj olduğunu belirledikleri için sayfalarından fotoğrafı kaldırdı.

MONTAJI İTİRAF ETTİ

Fotoğraftaki oynamalar açığa çıkınca Prenses Kate, montajı kendisinin yaptığını belirterek özür diledi. Kate, yaptığı açıklamada "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" dedi.

İnsanlar, İngiliz Kraliyet Ailesi gibi bir yerde bu tarz acemi hareketler olmayacağından şüphelenmeye devam ederken Independent UK gazetesinde Prens William'ın, Kate'i aldattığı iddia edilen Lady Rose Hanbury ile ilgili övgülerle dolu bir makale yayınlaması akıllarda soru işareti bıraktı. Lady Rose Hanbury'nin önce kamuoyuna sevdirilip ardından yeni kraliçe olacağı konuşulan iddialar arasında yer aldı.