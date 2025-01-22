İngiliz medya şirketi Prens Harry'den özür diledi

Prens Harry, 1990'lı yıllardan 2011'e kadar uzanan dönemde NGN tarafından kişisel bilgilerinin toplandığını öne sürerek dava açmıştı. NGN, Prens Harry'nin telefonunun dinlendiği, özel bilgilerin üçüncü taraflardan temin edildiği ve gazetecilerin gizlilik ihlaline yol açan çeşitli yöntemler kullandığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul eden NGN, "Gençlik yıllarında kendisinin ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin kendisine etkisinden dolayı da özür diliyoruz" dedi.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, NGN adına konuşan avukat açıklamasında, "The Sun'ın 1996-2021 yılları arasında Sussex Dükü'nün özel hayatına yaptığı ciddi müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle koşulsuz ve tam biçimde özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlıklarına ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden NGN, Prens Harry'ye tazminat ödemeyi de kabul etti.