İngiliz medyasının Tottenham iddiası Getir’i karıştırdı

SkyNews, haberinde 2021 yılında imzalanan sponsorluk anlaşmasından ötürü GETİR’in Tottenham’a 5 milyon sterline yakın borcu olduğu iddia edilmişti.

İngiltere’den çıkan GETİR, bu borcu ödemediği iddia edilmişti.

Ancak GETİR, iddiaları yalanladı ve borçlarının olmadığını açıkladı.

GETİR'den açıklama geldi:

"Bugün Sky News kaynaklı olarak yayınlanan haberde, şirketimizin 2021 yılında sponsorluk anlaşması yaptığı Premier League takımı Tottenham Hotspur’a borcu olduğu yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Şirketimizin, Tottenham Hotspur ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasından kulübe borcu yoktur."