İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'ndan flaş karar

Badminton ve squash gibi raket sporlarının listede olmaması, sporcular arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İskoç badminton oyuncusu Kirsty Gilmour, "Dört kez İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na katıldım, bu karar genç sporcular için büyük bir darbe oldu" dedi. Genç oyuncular için bu oyunların büyük bir fırsat olduğunu belirten Gilmour, kendi deneyimini daha az önemsediğini, ancak 18-20 yaşlarındaki sporcuların önemli bir fırsatı kaçırdığını vurguladı.

Squash oyuncusu Lisa Aitken de bu kararı büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Squash için en büyük sahne olan bu oyunların iptal edilmesi, altyapının hazır olmasına rağmen büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Oyunların Düşük Bütçesi ve Sporların Seçimi

Organizatörler, belirlenen sporların evrensellik, yerel ilgi ve katılım kalitesi gibi çeşitli kriterlere göre seçildiğini açıkladı. Oyunlarda yer alacak 10 spor şu şekilde sıralandı: atletizm ve para-atletizm, yüzme ve para-yüzme, artistik jimnastik, pist bisikleti ve para-pist bisikleti, netbol, halter ve para-güç kaldırma, boks, judo, çim bowlingi ve para-bowling, 3x3 basketbol ve 3x3 tekerlekli sandalye basketbolu.

Hokey, 1988'den bu yana sürekli olarak yer aldığı oyunlardan çıkarılırken, İskoç Hokey CEO'su Derek Keir, bu kararı derin bir hayal kırıklığı ile karşıladıklarını belirtti. Hokeyin oyunlardan çıkarılmasının ana nedeni, maliyetlerin düşük tutulması için daha az mekan ve daha az sporcu gereksinimi olarak açıklandı.

Oyunların Etkisi ve Geleceği

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu (CGF) Başkanı Katie Sadleir, son 12 ayın zorlu geçtiğini ve oyunları yeniden şekillendirme zamanının geldiğini söyledi. Oyunların daha küçük ölçekte düzenlenmesi, 2014'teki anıların üzerini kapatmayacak. İskoçya Başbakanı John Swinney, oyunların İskoç sporcular için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Oyunlar boyunca yaklaşık 500.000 bilet satışa sunulacak ve Glasgow’a 150 milyon sterlin değerinde bir ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Oyunlara 3.000 sporcu katılacak ve organizasyonun toplam maliyeti yaklaşık 114 milyon sterlin olarak öngörülüyor. Oyunların finansmanında İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu 100 milyon sterlin katkı sağlayacak, geri kalan ise bilet satışları, yayın hakları ve ticari gelirlerden karşılanacak.