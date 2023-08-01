İngiliz petrol devinin kârında sert düşüş

İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

KAYNAK: AA
İngiliz petrol devinin kârında sert düşüş

Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, fosil yakıt fiyatlarındaki gerileme, zayıf petrol ticareti, düşük rafinaj marjları ve bakım çalışmaları bp'nin karını doğrudan etkiledi.

İngiliz şirketin, yılın ikinci çeyreğindeki karı 2,6 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemindeki 8,5 milyar dolarlık kâra göre yüzde 70 düştü. Analistlerin beklentisi, ikinci çeyrek karının 3,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı ise yaklaşık 5 milyar dolar olmuştu.

Şirket, 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Geçen hafta büyük petrol şirketleri Shell, TotalEnergies ve ExxonMobil'in ikinci çeyrek kârlarında da keskin düşüşler görülmüştü.

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