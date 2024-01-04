İngiliz The Guardian’dan KKTC için skandal ifade Türk işgali altındaki

İngiliz The Guardian gazetesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da yıkılarak 39'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 72 kişinin öldüğü İsias Oteli davasına yer verdi.

“TÜRK İŞGALİ ALTINDA”

İngiliz gazetesi, haberde bir skandala imza atarak; otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Türk'ü kafile için "Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs'tan gelen" ifadelerini kullandı.

The Guardian ayrıca "Davacılar arasında Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel de bulunuyor" ifadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel’in de davaya dâhil olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman’daki 6 Şubat depreminde çöken ve içinde KKTC'den gelen sporcu, öğretmen ve turistlerin de olduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında 5’i tutuklu 11 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Dün başlayan ve bugün de süren davada sanıklar, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada ifade veren mağdurlardan KKTC’de beden eğitimi öğretmenliği yapan ve depremde 2 çocuğunu kaybeden Osman Akın, voleybol final maçları için geldiklerini ve otel seçiminde “İsias Oteli’nin hijyenik, kaliteli ve en önemlisi güvenli bir otel olduğunu” duydukları için bu otelde kalmaya karar verdiklerini söyledi.