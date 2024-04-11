İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

Bursa’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan Gaye Kayan, yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. Annesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Kayan’ın öldüğünü tespit etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.