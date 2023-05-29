İngilizler Türkiye'de yaklaşan 'çilgın' faizi açıkladı

Merkez Bankası faizi ne yapacak? Ünlü İngiliz bankası Barclays'ten Türkiye için çılgın bir faiz tahmininde bulundu. İşte o rakam.

İngilizler Türkiye'de yaklaşan 'çilgın' faizi açıkladı

İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, seçimlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yılsonuna kadar yüzde 36'ya çıkaracağı tahminini teyit etti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Bankanın analisti Ercan Ergüzel, müşterilerine gönderdikleri notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Notta, "Politika faizinin 2023 sonunda yüzde 36 olacağına tahmin ediyoruz ancak riskler aşağı yönlü" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi şu anda yüzde 8,5...İngiliz bankasının verdiği rakam politika faizinin dört katından fazla.

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