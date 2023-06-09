İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi satışa çıkarıldı

İngiliz menşeili The Daily Telegraph gazetesi borçlarını ödeyememesi nedeniyle satışa çıkarıldı.
The Daily Telegraph gazetesinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan merkez binası görüntülendi.
THE DAİLY TELEGRAPH HİKAYESİ
The Daily Telegraph, Birleşik Krallık'ta yayımlanan ve en çok okunan günlük gazetelerdendir. İngiliz gazeteleri içerisinde dünyaca tanınan gazetelerdendir.
Daily Telegraph, 1855 yılında Albay Arthur B. Sleigh tarafından kurulmuş, 1961 yılında kardeş gazetesi The Sunday Telegraph gazetesi de yayın hayatına başlamıştır.