İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi satışa çıkarıldı

The Daily Telegraph gazetesi'in borçlarını ödeyememesi nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi satışa çıkarıldı

İngiliz menşeili The Daily Telegraph gazetesi borçlarını ödeyememesi nedeniyle satışa çıkarıldı.

The Daily Telegraph gazetesinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan merkez binası görüntülendi.

THE DAİLY TELEGRAPH HİKAYESİ

The Daily Telegraph, Birleşik Krallık'ta yayımlanan ve en çok okunan günlük gazetelerdendir. İngiliz gazeteleri içerisinde dünyaca tanınan gazetelerdendir.

Daily Telegraph, 1855 yılında Albay Arthur B. Sleigh tarafından kurulmuş, 1961 yılında kardeş gazetesi The Sunday Telegraph gazetesi de yayın hayatına başlamıştır.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Hafta sonu bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbullular dikkat, yolda kalmayın Güncel
Hafta sonu bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbullular dikkat, yolda kalmayın
Erden Timur'dan Zaniolo sözleri: Kapımızı çalanlar var Spor
Erden Timur'dan Zaniolo sözleri: Kapımızı çalanlar var
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez canlı yayında konuşuyor Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez canlı yayında konuşuyor
İklim değişikliği çok daha hissedilir hale geldi. Uçakları sallamaya başladı Yaşam
İklim değişikliği çok daha hissedilir hale geldi. Uçakları sallamaya başladı
Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış Ekonomi
Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu