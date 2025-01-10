İngilizlerin ünlü haber ajansı BBC duyurdu… İmralı'da neler konuşulduğu ortaya çıktı

BBC Türkçe bölümünde yer alan haberde şöyle denildi: Heyete siyasi partileri ziyaret etmesini ve görüşlerini almalarını isteyen Öcalan, kendisinin ise barışı sağlamaya dönük adım atma konusunda güç ve inisiyatife sahip olduğunu vurguladı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINI ÖVDÜ

Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladığını belirten parti kaynakları, "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" yorumunu yaptı.

Anlatımlara göre Öcalan görüşmede, silah bırakma çağrısına ilişkin bir yorum yapmadı, ancak Kürt sorununun çözümünün zamanının geldiğini, bu fırsatın kaçırılması halinde, tüm kesimlerin "kaybedeceği" vurgusu yaptı.

HUKUKİ DÜZENLEME İSTEDİ

Görüşmede Öcalan, süreçte rol alanların güvenliğini sağlamaya dönük hukuki düzenleme önerdi. DEM Partililerin anlatımına göre Öcalan bu konuya bir "pazarlık meselesi olarak öne sürmedi, toplumsal kabulün sağlanması için gereklilik olduğunu" vurguladı. İmralı heyetinin, ziyaretlerinde bu görüşü iktidar partisi temsilcilerine de ilettiği belirtildi.

Haberde, teröristbaşı Öcalan’ın eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Leyla Güven'in ziyaret edilmesi ve mesajlarının iletilmesini istediği de vurgulandı. İmralı canisi, avukatları ve ailesinin yanı sıra, sürecin ilerleyen döneminde mesajlarını iletebilmek için örgütle iletişim zemininin de sağlanması gerektiğini söyledi.