İngiltere 2024'ün en sıcak gününde kavruldu

Yüksek sıcaklıklar İngiltere'nin orta ve güney kesimleriyle sınırlı kalırken, milyonlarca insan için sarı sıcaklık sağlık uyarısı verildi.

Diğer bölgeler ise güne daha yağışlı bir başlangıç ​​yaptı, kuzeyde sağanak yağışlar görüldü.

Hava tahmincileri, Pazartesi günü mevcut sıcaklık artışının zirveye ulaşacağını, haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların azalacağını konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

Londra, Doğu Anglia ve iç bölgelerde en sıcak havanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Londra'nın çeşitli bölgelerinde, Essex'teki Writtle ve Surrey'deki Wisley'de sıcaklıklar 33 dereceye ulaşırken, Kent'teki East Malling'den Lincolnshire'daki Holbeach'e kadar uzanan bölgelerde 32 derecelik sıcaklıklar kaydedildi.

Sıcak hava dalgasının Çarşamba sabahı sona ermesi bekleniyor.