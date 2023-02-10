Türk öğrencilerle depremzedelere yardım malzemesi paketledi. Bravo İngiltere Başbakanına

İngiltere medyasında yer alan habere göre Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.

Çalışmalarla ilgili övgüde bulunan Sunak, "Türkiye'de insanlar bu korkunç trajediden etkilendi. Yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak gerçekten çok zor. Bir baba olarak çocuklarını enkazdan çıkarmaya çalışan aileleri izlemek gerçekten yürek parçalıyor. Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sunak ayrıca sosyal medya hesabından yardım kolilerini topladığı bir video paylaşarak “Türkiye ve Suriye halkı, İngiltere'nin yanınızda olduğunu bilin” ifadelerini kullandı.

200 KOLİ YARDIM MALZEMESİ TOPLANDI

UCL Türk Öğrenci Birliği Başkanı Eda Yıldırımkaya da kampanya kapsamında 200 koli yardım malzemesi topladıklarını ifade ederek, "Başbakan da bize çok iyi kalitede bereler, battaniyeler ve eldivenler bağışladı. Eminim ki birilerini sıcak ve güvende tutacaktır. Ayrıca bizi yaptıklarımızdan dolayı da tebrik etti." dedi.

Öğrenci Togay Ata Gökalp de Başbakan Sunak'ın ziyaretinin moral verici olduğunu belirterek, "Bizi daha fazlasını yapmaya teşvik etti." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndererek Türkiye ve Suriye'ye 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıklamıştı.