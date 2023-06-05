İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş

İngiltere'de taksicilik yapan Türk, Başbakan'ın konvoyuna denk geldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş

İngiltere'de taksicilik yapan bir Türk sürücü, tesadüfen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak konvoyuyla karşılaştı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“UÇSUZ BUCAKSIZ KONVOY”

Sosyal medya platformunda, "İngiltere Başbakanı'nın uçsuz bucaksız konvoyu" notuyla birlikte paylaşılan görüntüler, dikkat çekti.

ingilterekeps1.pngPaylaşılan videoda, yolda ilerleyen Başbakan'ın son derece sadece ve az sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu konvoyu görülüyor.

Türk taksicinin bu tesadüfi karşılaşma anını kaydetmesi, ilgiyle karşılandı ve çeşitli yorumlar ve çok sayıda beğeni aldı.ingilterekeps2.png

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