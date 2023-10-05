İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan cinsiyet tercihleri ile ilgili açıklama

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gündem olan bir açıklamaya imza attı.
"İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır."
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gündem olan bir açıklamaya imza attı."İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır."
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gündem olan bir açıklamaya imza attı.
"İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır."