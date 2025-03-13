İngiltere Borsası'nda altı günlük düşüş sona erdi

İngiltere'nin önde gelen FTSE 100 endeksi altı gün süren düşüşün ardından yüzde 0,3 artış gösterdi. Uzmanlar bu yükselişi, yatırımcı güveninin yeniden tesis edildiğinin bir göstergesi olarak yorumluyor. Piyasalarda istikrar beklentileri artarken, uluslararası yatırımcıların bölgedeki fırsatlara olan ilgisi de kendini belli ediyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ETKİSİ

ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri, Şubat ayında yıllık yüzde 2,8 artış göstererek Ocak ayındaki yüzde 3 rakamını geride bıraktı. Beklentiler yüzde 2,9 artış üzerinde şekillenirken, bu düşüş yatırımcıların agresif faiz artırım politikası konusundaki endişelerini azalttı. Bu durum, küresel piyasalarda risk iştahının hafiflemesine ve sermaye akışlarının yeniden düzenlenmesine zemin hazırladı.

Teknoloji hisselerinde büyük sıçrama

POLİTİKA HAMLELERİ VE DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, ülkenin ABD tarafından uygulanabilecek çelik ve alüminyum vergilerinden kaçınabileceğine olan inancını dile getirdi. Hükümetin her durumda pratik bir yaklaşım sergileyeceğini belirten açıklamalar, dış ticaret konularında esnek stratejiler geliştirilmesinin önemini ortaya koyuyor. Bu adım, İngiltere ekonomisinin küresel ticaret belirsizliklerine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

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ÖNE ÇIKAN ŞİRKET PERFORMANSLARI

Bireysel hisse senetlerinde dikkat çeken performans arasında Rolls Royce yüzde 3,5 artışla öne çıktı. Bankacılık sektöründe Barclays yüzde 3 artış sergilerken, NatWest ve Standard Chartered da yüzde 3 civarında yükseldi. HSBC Holdings yüzde 0,7 artış kaydederken, ilaç devi AstraZeneca yüzde 1 üzerinde artış gösterdi. Petrol sektörünün devleri Shell ve BP sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,9 oranında yükselirken, altın madenciliği şirketi Fresnillo yüzde 4 üzeri artışla yatırımcıların güvenli liman arayışına yanıt verdi.

PİYASA GÖSTERGELERİ VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Dünya genelinde ekonomik toparlanma sinyalleri ve uluslararası ticarette belirsizliklerin azalması, piyasalarda olumlu beklentileri destekliyor. Uzmanlar, ABD enflasyon verilerindeki düşüşün faiz politikalarında daha yumuşak bir seyir izlenmesine zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor. Teknoloji ve enerji sektörlerindeki artan yatırım ilgisi, gelecekteki büyüme potansiyelini işaret ederken, küresel piyasalarda istikrarın sağlanmasına yardımcı oluyor.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK HAMLELER

Piyasa aktörleri, yerel ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek portföy çeşitlendirmesi yapmaya devam ediyor. Büyük şirketlerin ve orta ölçekli işletmelerin yaptığı açıklamalar, finansal piyasalarda şeffaflık ve istikrarı artıracak önlemlerin alınacağını gösteriyor. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatle izleyerek stratejik adımlar atmanın önemine vurgu yaparken, önümüzdeki dönemde piyasa hareketlerinin daha belirgin hale geleceği öngörülüyor.

İngiltere borsalarındaki bu olumlu gelişmeler, küresel ekonomik belirsizlikler arasında umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, gelecekteki dalgalanmalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, piyasa dinamiklerinin yakın zamanda daha pozitif yönde ilerleyeceği beklentisini paylaşıyor.