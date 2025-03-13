Teknoloji hisselerinde büyük sıçrama

ABD borsalarında Çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0.5 artışla kapanırken Nasdaq 100 yüzde 1.1 yükseldi. Beklentilerin altında gelen enflasyon raporu ekonomik kaygıları hafifleterek son iki gün süren yoğun satış dalgasını sonlandırdı. Bu olumlu gelişme, zarar gören teknoloji hisselerinde canlı bir toparlanmaya zemin hazırladı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Dow Jones endeksi 82 puan değer kaybederken Walmart hisselerinde yüzde 2.6 düşüş yaşandı. Hafta boyunca teknoloji sektöründe yüzde 3 oranında bir azalma gözlemlenmesine rağmen Nvidia yüzde 6.4 artışla yatırımcıların dikkatini çekerken AMD yüzde 4.1, Tesla yüzde 7.3 artış gösterdi. Aylık tüketici fiyat endeksindeki yüzde 0.2 artış yıllık enflasyon oranını yüzde 2.8 seviyesine gerileterek yatırımcılara nefes aldırdı.

ULUSLARARASI TİCARET VE MİSİLLEME VERGİLERİ

ABD Başkanı Trump uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifeler nedeniyle Kanada, 20 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 25 misilleme vergisi getirdi. Avrupa Birliği de benzer şekilde hızlı adım atarak 26 milyar dolar değerindeki ABD ithalatına karşı misilleme vergileri uygulayacak. Bu önlemlerin Nisan ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Alüminyum fiyatlarında sarsıcı artış

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Uzmanlar enflasyonun kontrol altında seyretmesinin ekonomik büyüme ve faiz oranlarının düşük tutulması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Teknoloji sektöründeki toparlanmanın küresel ticaret gerilimleri ve siyasi belirsizliklere rağmen yatırımcı risk iştahını artırdığı ifade ediliyor. ABD ekonomisinin yanı sıra dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, portföy çeşitlendirme stratejilerinde yeniden değerlendirmelere yol açtı. Yatırımcılar ekonomik veriler ve uluslararası ticaret politikalarının gelecekteki yönelimlerini yakından takip ederek risklerini minimize etmeye çalışıyor.