İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Putin'i kızdıracak açıklama

Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Putin'i kızdıracak açıklama
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'da 15-17 Mart'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimiyle ilgili, Vladimir Putin'in rakiplerini ortadan kaldırdığını ve medyayı kontrol ettiğini belirterek, "Bu, demokrasi değildir" dedi.

Cameron, yaptığı açıklamada, seçimlerin "Putin'in yönetiminde bulunan Rusya'daki baskıyı gösterdiğini" söyledi.

"Putin, siyasi rakiplerini ortadan kaldırıyor, medyayı kontrol ediyor ve kendisini galip ilan ediyor. Bu, demokrasi değildir." diyen Cameron, Rusya'nın halkın iradesini özgür ve adil şekilde belirtmesini garanti eden AGİT ilkelerine bağlılığını yerine getiremediğini savundu.

Seçimde birçok ihlalin yaşandığına ilişkin haberlere değinen Cameron, "Savaş karşıtı görüş ifade eden adaylar, diskalifiye edildi." dedi ve seçime katılan adayların Kremlin'den onay almış kişiler olduğunu iddia etti.

Cameron, Ukrayna topraklarında da seçim yapıldığına dikkat çekerek, bu durumun Birleşmiş Milletler Şartı ve Ukrayna'nın egemenliğinin ihlali olduğunu vurguladı.

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