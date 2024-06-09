İngiltere dışişleri bakanı fena çarpıldı. Ona bile acımadılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere dışişleri bakanı fena çarpıldı. Ona bile acımadılar

Son zamanlarda ülkemizde de sık sık gündem olan telefon dolandırıcılığının son kurbanı İngiltere Dışişleri Bakanı oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, kendisini eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko olarak tanıtan bir kişiyle önce mesajlaştı daha sonra da uzun bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre telefon dolandırıcısı bir kaç gün boyunca Bakan Cameron'la konuştu. Sohbet sırasında Bakan'dan bazı kişilerin iletişim adresini ve bazı mahrem bilgileri de aldığı iddia edilen şahıs, iletişim bilgileri istemeye devam edince Bakan Cameron durumdan işkillendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Çağrı açıkça Poroşenko'nun numarasından yapılmış olsa da görüşmeden sonra Dışişleri Bakanı şüphe etmeye başladı. İletişim bilgisi verilen kişilerle temas kuruldu. Dolandırıcı kısa bir sürede yakalanacaktır" denildi.

Bakanlık ayrıca mesajların ve telefon görüşmesinin sahte olduğunu, görüşme esnasında yapay zeka ile Poroshenko'nun sesinin taklit edilebilmiş olabileceğini doğruladı. İngiliz kamuoyu bu skandal karşısında Bakanı adeta topa tuttu.

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