İngiltere ekonomisi teknik resesyonda

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede 20223’ün dördüncü çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışına ilişkin nihai verileri yayımladı.

Bu verilere kapsamında, ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralma sonrasında, dördüncü çeyrekte de yüzde 0,3 düşüşle üst üste iki çeyrek küçülme gösterdi.

Böylelikle, İngiliz ekonomisinin 2023’ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı belirtildi.

2023’ün dördüncü çeyreğinde üç temel sektörde de gerileme yaşandı. Hizmet sektörü yüzde 0,1, sanayi sektörü yüzde 1,1 ve inşaat sektörü yüzde 0,9 küçülme kaydetti.

İngiliz ekonomisi 2023'te ise 2022'ye oranla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Bu oran, salgın dönemi hariç tutulduğunda, İngiltere ekonomisinde 2009'dan bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme performansını gerçekleştirdi.