İngiltere ekonomisi teknik resesyonda

Kaynak: Bloomberght
İngiltere ekonomisi teknik resesyonda
İngiltere ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daralma gösterdi. Ülke ekonomisinin 2023'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralma sonrasında dördüncü çeyrekte de yüzde 0,3 düşüşü sonrası İngiliz ekonomisinin 2023’ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı teyit edildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede 20223’ün dördüncü çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışına ilişkin nihai verileri yayımladı.

Bu verilere kapsamında, ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralma sonrasında, dördüncü çeyrekte de yüzde 0,3 düşüşle üst üste iki çeyrek küçülme gösterdi.

Böylelikle, İngiliz ekonomisinin 2023’ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı belirtildi.

2023’ün dördüncü çeyreğinde üç temel sektörde de gerileme yaşandı. Hizmet sektörü yüzde 0,1, sanayi sektörü yüzde 1,1 ve inşaat sektörü yüzde 0,9 küçülme kaydetti.

İngiliz ekonomisi 2023'te ise 2022'ye oranla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Bu oran, salgın dönemi hariç tutulduğunda, İngiltere ekonomisinde 2009'dan bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme performansını gerçekleştirdi.

İlgili Haberler
Nomura: Yen ABD doları karşısında güçlenecek
Nomura: Yen ABD doları karşısında güçlenecek
Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı
Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu