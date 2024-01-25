İngiltere Gana'dan yağmaladığı tarihi eserleri geri verecek

İngiltere'nin, British Museum'da bulunan, 150 yıl önce yağmaladığı tarihi eserleri Gana'ya geri iade edeceği öğrenildi.

Aralarında 32 parça altın barış çubuğunun da olduğu tarihi eser niteliğindeki parçaların da iade kapsamında olduğu belirtildi. Diğer parçalardan 17'sinin Victoria Müzesi'nde, 15'inin ise Brisits Museum'da olduğu biliniyor.

Konuyla ilgili Gana adına müzakereleri yapan yetkili, İngiltere'ye yönelik öfkenin uzun yıllardır devam ettiğini ancak bu işbirliğiyle azalacağını söyledi.

İngiltere'deki müzelerde sergilenen eserlerin, Gana için tarihi değeri olan Asante kralının sarayından yağmalanarak Ada'ya götürüldüğü belirtilirken, tarihi eserlerin maddi ve manevi değerlerinin çok yüksek olduğu belirtildi.