İngiltere harekete geçti. Türkler de listede yer alacak

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren Türk, Mısırlı ve Iraklıları ülkelerine geri göndermek için harekete geçti.

İngiliz Sunday Telegraph’ın haberinde, İngiltere’nin “güvenli” ülkeler listesini genişletmeyi planladığı ve bu planın hayata geçmesi durumunda üç ülkeden gelen mültecilerin Ruanda yerine ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

Bu planın hayata geçmesi halinde, bu yıl Manş Denizi’ni geçerek Birleşik Krallık’a ulaşan göçmenler arasında ilk 10 ülke arasında yer alan üç ülke vatandaşı da Ruanda’ya gönderilmemiş olacak.

Mülteci Konseyi tarafından analiz edilen resmi verilere göre, bu üç ülkeden gelen yasadışı göçmenler Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 4,000 kişiyi ya da toplamın beşte birini oluşturuyor.

SIĞINMA TALEPLERİ DAHA KOLAY REDDEDİLECEK

Bu ülkelerin AB ülkeleri İsviçre ve Arnavutluk ile birlikte “güvenli” ülkeler listesine eklenmesi, sığınma taleplerinin reddedilmesini ve bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracaktır.

Bu hamle, geçen yaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından engellendiğinden beri duraksamış olan hükümetin Ruanda sınır dışı etme planının yasallığı konusunda önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar öncesinde geldi. Eğer onay verilirse, ilk uçuşların yeni yılda yapılması bekleniyor.

Yasadışı olduğuna karar verilmesi halinde üst düzey bakanlar ve Muhafazakâr milletvekillerinin İngiltere’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkması için baskı yapması bekleniyor.

Genişletilmiş bir “güvenli” liste, bir yenilgi durumunda göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracağı için herhangi bir B Planının bir parçasını oluşturacaktır.

Başarılı olması halinde, muhtemelen Ruanda’ya gönderilmesi gereken göçmen sayısı azalacak ve Orta Afrika devleti üzerindeki baskı hafifleyecektir.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Suella Braverman, Kanal geçişlerindeki artışın ardından Hindistan ve Gürcistan’ın İngiltere’nin yasadışı göçmenlerin geri gönderilebileceği “güvenli” ülkeler listesine eklendiğini açıkladı.

2023’ÜN İLK 8 AYINDA 2 BİN 121 TÜRK MANŞ’I GEÇTİ

Ağustos sonuna kadarki sekiz aylık dönemde Türkiye’den 2,121, Mısır’dan ise 679 kişi Manş Denizi’ni geçmiştir. Her iki ülkenin de “güvenli” listeye dahil edilmesi için “aktif olarak değerlendirildiği” düşünülüyor. Irak’tan da 1774 göçmenin ülkeye giriş yaptığı kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık ayrıca bu yılın başlarında iki ülke arasında insan kaçakçılığı çeteleriyle mücadelede koordinasyonu arttırmak üzere imzalanan anlaşmanın ardından Arnavutluk tarzı bir hızlı geri dönüş anlaşması imzalanması için Türkiye ile görüşmeler yürütüyor.