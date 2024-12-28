İngiltere hava trafiğine sis engeli

İngiltere, son günlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımında büyük aksaklıklar yaşıyor. Manchester Havalimanı'nda yüzlerce yolcu mahsur kalırken, Heathrow, Gatwick ve Stansted gibi büyük havalimanlarında uçuşlar gecikti ve bazıları iptal edildi. Flightradar24 verilerine göre, Heathrow’daki kalkışların yarısından fazlası gecikmeli, aynı şekilde Gatwick'ten de birçok uçuş iptal oldu.

Sis nedeniyle hava trafiği sıkıntıları, Birleşik Krallık'ın birçok bölgesinde etkili oldu. Hava trafik kontrol otoritesi NATS, düşük görüş mesafesi nedeniyle bazı havalimanlarında geçici hava trafik kısıtlamalarının uygulandığını açıkladı. Görüş mesafesi bazı yerlerde yalnızca 100 metreye kadar düşerken, bu durum uçuşları zorlaştırdı. Ayrıca, bu kısıtlamaların güvenliği sağlamak amacıyla uygulandığı ve havalimanlarıyla iş birliği yapılarak aksamaların en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gatwick Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise, yoğun sisin neden olduğu düşük görüş mesafesinin, gün boyu sürecek gecikmelere yol açabileceği ifade edildi. Bu aksaklıklar, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden birine denk gelirken, yolcuların büyük kısmı uzun süre havaalanlarında beklemek zorunda kaldı.

Sis nedeniyle yaşanan bu sorunlar, İngiltere'nin hava yoluyla ulaşımında sıkça karşılaşılan bir problem haline gelmiş durumda. Yetkililer, hava trafiği düzenlemelerinin devam edeceğini ve bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için çözüm yolları arandığını belirtti.