İngiltere hırsızlıkla suçladığı Türk’e öldükten sonra masumsun dedi. 47 yıl sonra gelen adalet

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere hırsızlıkla suçladığı Türk’e öldükten sonra masumsun dedi. 47 yıl sonra gelen adalet
İngiltere’de 1977 yılında hırsızlıkla suçlanan Salih Mehmet’in öldükten sonra masum olduğu ortaya çıktı. 47 yıl sonra ortaya çıkan gerçekle birlikte tüm gerçekler gözler önüne serildi.

1971 yılında Londra’ya giden Salih Mehmet, Bricklayers Arms'da işe girdi. Ancak 1977'de polis Derek Ridgewell, Mehmet ve altı meslektaşını 30 bin £ değerindeki malları çalmak için komplo kurmaktan suçlu buldu.

Salih Mehmet, bu suçlama yüzünden 9 ayını hapiste geçirmek zorunda kaldı. Ceza Davalarını İnceleme Komisyonu'ndan gelen bir mektup sayesinde çocukları Regu, Arda ve Onur, belgeleri mahkemeye verdi.

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47 yıldan sonra gerçekler ortaya çıktı.

Polislerin, Mehmet’in üzerine suç attığı anlaşıldı fakat Mehmet 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Hırsızlık suçlamasından üç yıl sonra, 1980 yılında, onları tutuklayan polis memuru, ekibinden iki kişiyle birlikte, polislik yaptıkları aynı depoda aynı suçtan hüküm giydi.

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