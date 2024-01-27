İngiltere hırsızlıkla suçladığı Türk’e öldükten sonra masumsun dedi. 47 yıl sonra gelen adalet

1971 yılında Londra’ya giden Salih Mehmet, Bricklayers Arms'da işe girdi. Ancak 1977'de polis Derek Ridgewell, Mehmet ve altı meslektaşını 30 bin £ değerindeki malları çalmak için komplo kurmaktan suçlu buldu.

Salih Mehmet, bu suçlama yüzünden 9 ayını hapiste geçirmek zorunda kaldı. Ceza Davalarını İnceleme Komisyonu'ndan gelen bir mektup sayesinde çocukları Regu, Arda ve Onur, belgeleri mahkemeye verdi.

47 yıldan sonra gerçekler ortaya çıktı.

Polislerin, Mehmet’in üzerine suç attığı anlaşıldı fakat Mehmet 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Hırsızlık suçlamasından üç yıl sonra, 1980 yılında, onları tutuklayan polis memuru, ekibinden iki kişiyle birlikte, polislik yaptıkları aynı depoda aynı suçtan hüküm giydi.